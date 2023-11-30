В Депздраве рассказали москвичам, как снизить влияние магнитных бурь на самочувствие

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Смягчить воздействие магнитных бурь помогут сбалансированное питание, хороший сон, умеренные спортивные тренировки и прогулки на свежем воздухе. Об этом Москве 24 рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

Ранее ученые зафиксировали на Солнце две сильные вспышки. В связи с этим на Земле может наблюдаться магнитная буря 30 ноября и 1 декабря. Не исключено, что она достигнет класса G3 (сильная) и даже G4 (очень сильная) на непродолжительный период. Кроме того, из-за магнитной бури над Москвой может наблюдаться полярное сияние.

По словам Тяжельникова, во время магнитных бурь метеозависимым людям следует пересмотреть свой график. В частности, перенести на другие дни занятия, которые требуют от человека концентрации внимания или нагружают его физически.

"Тем, кто принимает постоянные лекарственные препараты, следует своевременно пополнить аптечку, не нарушать режим приема, а также запастись средствами для купирования обострений хронических заболеваний, которые могут происходить на фоне изменения погоды", – отметил специалист.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Смягчить воздействие магнитных бурь поможет сбалансированное питание: нужно добавить больше легких для усвоения блюд, овощей, зелени и фруктов, ограничить употребление жареного и мучного. Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои.

Вместе с тем рекомендуется избегать усиленных спортивных тренировок. Их лучше заменить на общеукрепляющие занятия и прогулки. Также стоит следить за своим артериальным давлением, измеряя его утром и вечером, подчеркнул Тяжельников.

"Людям, склонным к повышению давления, следует снизить потребление соли, которая задерживает жидкость в организме. Людям с низким давлением уместно принимать природные средства для повышения тонуса и начинать день с полноценного завтрака, избегать употребления алкоголя", – говорит специалист.

Стоит также учесть, что в период магнитных бурь даже здоровые люди могут испытывать головные боли, головокружения, учащение пульса, сбои сердечного ритма, тревожность и ломоту в суставах.





Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Особо чувствительны к магнитным бурям люди, страдающие патологией сердца и сосудов, имеющие склонность как к повышению, так и к снижению показателей артериального давления, граждане с хроническими заболеваниями. В такие дни резко увеличивается количество обострений, развитий сердечных катастроф.

В случае возникновения тревожных симптомов, например сильных болей в груди и одышки, скачков давления и прочих проблем, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, заключил Тяжельников.

Ранее сообщалось, что в столице 24 ноября атмосферное давление достигло рекордно низкого значения. По состоянию на 06:00 оно опустилось до 719,7 миллиметра ртутного столба. Такие показатели побили рекорд 50-летней давности, который принадлежал 1973 году. Тогда атмосферное давление опускалось до 722,3 миллиметра ртутного столба.

