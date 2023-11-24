Атмосферное давление в Москве достигло рекордного минимума

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Атмосферное давление в Москве утром 24 ноября достигло рекордно низкого показателя с 1973 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Минимальное атмосферное давление в городе зафиксировали в 06:00. Тогда оно достигло 719,7 миллиметра ртутного столба. Прежний рекорд был отмечен в 1973 году, когда давление упало до 722,3 миллиметра ртутного столба.

"При низком атмосферном давлении снижается уровень концентрации кислорода в воздухе, что приводит к сокращению поступления кислорода в сосуды и ткани, из-за чего и без того низкое артериальное давление гипотоников понижается", – пояснил синоптик.

Страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний в этот день могут почувствовать обострение характерных симптомов, в том числе тошноту, сонливость и головокружение.

В течение дня атмосферное давление продолжит снижаться и достигнет 717 миллиметров ртутного столба.

За прошедшие сутки в Москве выпало 40% осадков от декадной климатической нормы. В течение пятницы, 24 ноября, в городе также прогнозируется снег. Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от минус 2 до минус 4 градусов, по области – от минус 1 до минус 6 градусов.



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