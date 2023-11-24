Синоптик рассказал москвичам о погоде в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

К Москве подходит западный атлантический циклон, из-за чего в выходные прогнозируется снегопад, сообщил News.ru руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Столбики термометров в субботу повысятся от -1 до -3 градусов, а в воскресенье опустятся до минус 1 – минус 8 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2–4 метров в секунду. Синоптик предупредил, что из-за метели видимость на дорогах ухудшится.

По его словам, на следующей неделе москвичи столкнутся с еще более серьезными погодными изменениями – город атакует южный циклон, который принесет большое количество осадков.

Ранее сообщалось, что в Москве выпало 40% осадков от декадной климатической нормы. На метеостанциях ВДНХ и Балчуг за прошедшие сутки выпало пять миллиметров снега, а в Тушине – шесть миллиметров. Минимальная температура воздуха в городе была -7,1 градуса, в Подмосковье – до -10 градусов.

24 ноября в Москве ожидаются облачная погода и снег, на дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица.

По информации синоптиков, в столице температура воздуха будет колебаться от -2 до -4 градусов, по области – от -1 до -6 градусов. Южный ветер с переходом на северный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 716 миллиметров ртутного столба.

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