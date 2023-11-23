Предупреждение о метели и гололедице продлили в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за метели и гололедицы продлили до вечера пятницы, сообщает Гидрометцентр России.

Жителей столичного региона предупредили о снежных заносах на дорогах. Предостережение будет действовать до 21:00 24 ноября.

Ранее в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой метели в четверг, 23 ноября. Говорилось, что метеопредупреждение будет действовать с 15:00 до 21:00 в столице, с 14:00 до 21:00 – в Подмосковье.

По данным Гидрометцентра России, 23 ноября днем столбики термометров в столице покажут от минус 5 до минус 7 градусов, а в Подмосковье – от минус 4 до минус 9 градусов. Ночью температура в Москве понизится до минус 9 градусов, по области – до минус 11 градусов.

"Атмосфера": -8 градусов ожидается в столице вечером 23 ноября