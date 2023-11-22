Сугробы в Москве могут вырасти до 10 см в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снежный покров в Москве может увеличиться до 8–10 сантиметров в выходные дни, 25 и 26 ноября. С четверга, 23 ноября, в столице пойдет обложной снегопад, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Завтра, в четверг, после 15 часов теплый фронт даст старт обложным снегопадам на сутки. В результате чего к вечеру сформируется снежный покров в 2–3 сантиметра, который в пятницу подрастет уже до 8 сантиметров", – отметил он.

Как подчеркнул синоптик, 27 ноября прогнозируются обильные снегопады с мозаичным ледяным дождем. По словам метеоролога, сугробы вырастут до 10–15 сантиметров, что является нормой для второй декады декабря.

Ночь на 22 ноября в Москве, побив рекорд 19 ноября, стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура воздуха на базовой метеостанции города, ВДНХ, составила минус 9,5 градуса.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что текущая неделя в Москве ожидается снежной и морозной. По ночам температура будет опускаться до минус 10 градусов, а к 25 ноября снежный покров достигнет 8–10 сантиметров.

Синоптики обещают сохранение январской погоды в Москве до 23 ноября