Косметолог дала советы по уходу за кожей лица и рук в холода

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Наносить увлажняющий крем перед выходом на улицу в холодную погоду нельзя. Об этом в интервью радио Sputnik заявила доктор медицинских наук, профессор, дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

По ее словам, с наступлением холодов кожа на лице и руках становится уязвимой. Она теряет влагу на улице из-за ветра и перепада температур, а в помещении – из-за работы отопительных приборов. Это касается любого типа кожи, подчеркнула врач.

Она отметила, что защитные кремы должны удерживать влагу, а увлажняющие не должны использоваться на улице в холодную погоду. Кроме того, сказала Жабоева, если кожа чувствительная, есть розация или угревая болезнь, то дополнительно нужно защищать кожу от ветра посредством ношения капюшонов или платков. А солнцезащитные кремы она рекомендовала использовать даже поздней осенью и зимой.

Вечером, продолжила профессор, лучше наносить увлажняющие средства, которые восстанавливают гидромантию кожи. Усилить эффект можно с помощью масок на водно-гелевой основе и масок-перчаток, добавила дерматолог.

Кроме того, она посоветовала перед сном наносить на губы крем для век, а днем использовать гигиеническую помаду.

В свою очередь, дерматолог Юлия Галлямова в беседе с News.ru рассказала, что защитить кожу рук от сухости помогут плотные кремы и перчатки.

По ее мнению, жирные плотные кремы нужно наносить перед выходом на улицу, а также обязательно надевать перчатки и варежки. Кроме того, Галлямова сказала, что после каждого мытья рук нужно наносить крем, чтобы спасти кожу от пересушивания.

Ранее она же дала советы по уходу за кожей в холодную погоду. Врач порекомендовала использовать увлажняющие средства, при сухости кожи вместо умывания пользоваться мицеллярной водой или молочком для снятия макияжа, а также принимать витамин D и омега-3.

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