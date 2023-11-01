Дерматолог рассказала, как ухаживать за кожей лица зимой

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В зимний период важно следить, чтобы кожа не была сухой, отметила дерматолог Юлия Галлямова. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт напомнила о важности использования увлажняющих средств для кожи во время холодов.

"Сухая кожа меньше всего защищена от мороза, поэтому необходимо использовать увлажняющие средства. Есть жирные кремы, такие как колд-кремы. Кому-то они подходят, кому-то – нет", – отметила она.

При этом Галлямова обратила внимание, что частое умывание тоже может привести к сухости кожи. Людям с тонким эпидермисом дерматолог рекомендовала вместо умывания использовать мицеллярную воду или молочко для снятия макияжа.

Состояние кожи зимой будет также зависеть от уровня витамина D в организме, добавила врач. Галлямова посоветовала принимать поддерживающую дозировку – 800 единиц. Также можно пропить курс омега-3, резюмировала она.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что продукты с содержанием омега-3 жирных кислот, а также витаминов E, C и D помогут сохранить молодость кожи. Это растительные масла, авокадо, рыба, орехи, уточнил эксперт. Они положительно влияют на состояние кожи и сохраняют ее клеточную структуру, объяснил он.



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