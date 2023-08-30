Дерматолог пояснила, вреден ли детский крем для лица взрослого

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Взрослые могут использовать детскую косметику практически всегда и без каких-то ограничений, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-дерматолога Татьяну Егорову. При этом она не рекомендует применять детский крем для кожи лица.

Эксперт назвала плюсы детской косметики. По ее словам, она более гипоаллергенна, не вызывает реакций на коже, при этом приятна в нанесении и быстро впитывается.

Егорова заверила, что для тела такая косметика вполне подойдет. В частности, можно мыться в душе с детскими гелями, наносить крем после ванной на кожу тела. Можно использовать детские шампуни и бальзамы для волос – очищение будет полноценным, волосы будут блестеть и не путаться.

При этом нельзя наносить детские кремы на лицо. Все дело в том, что такая косметика забивает поры, предупредила врач. Она рассказала, что детские кремы содержат определенные вещества, которые приводят к формированию пленки на коже взрослого. Именно она забивает поры и стимулирует активную выработку кожного сала. Следствием могут стать различные дерматиты, морщины и воспалительные участки.

Егорова обратила внимание, что у детей такой реакции нет, поскольку их кожа тоньше, а гормональная активность еще не такая, как у взрослых, поэтому она легче воспринимает состав крема и быстрее восстанавливается.

"Воспринимать более нежную косметику для детей как anti-age средство также не приходится — такими эффектами она, естественно, не обладает. Так что крем для ухода за лицом должен быть обязательно по возрасту и по типу кожи", – заключила дерматолог.

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