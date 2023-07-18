Без паники: как "неизвестная болезнь" из Египта скажется на турпотоке из РФ

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами из Египта. Сделано это на фоне вспышки неизвестного заболевания, зафиксированного в одной из провинций страны. В ведомстве также порекомендовали туристам соблюдать четкие меры безопасности. Москва 24 выяснила, что известно о болезни на сегодняшний день и насколько безопасно сейчас отдыхать на курортах Красного моря.



Причина для беспокойства

Первые сообщение о "неизвестной болезни" появились 17 июля. По данным египетского Минздрава, среди жителей деревни Эль-Аликат (к югу от Каира) произошла вспышка заболевания, по симптомам схожего с лихорадкой денге. У всех зараженных были одинаковые симптомы: высокая температура, ломота в костях, усталость, рвота. На место отправились бригады медиков, чтобы взять анализы у заболевших, образцы воды и комаров.

В тот же день Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на рейсах из Египта, а также напомнил туристам о безопасности.





из сообщения Роспотребнадзора Роспотребнадзор напоминает туристам, планирующим свой отдых в Египте, о необходимости соблюдать меры предосторожности – носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях – засетчивать окна и двери.

Кроме того, в ведомстве опровергли случаи завоза этой болезни в РФ.

"Неизвестной египетской болезни в России нет, а вот лихорадка денге, симптомы которой отмечаются у заболевших в Египте, периодически встречается. Так, в прошлом году у нас в стране было выявлено 29 случаев. Все – среди граждан, прилетевших из южных стран. При этом чаще всего денге привозят из Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Из Египта – несколько реже", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что до 2019 года количество завозных случаев лихорадки денге росло, но с 2020-го число заболевших снижается.

В свою очередь, министр здравоохранения Египта Абдель Гаффар рассказал, что причин для беспокойства нет, потому что болезнь не является заразной. Замглавы департамента здравоохранения провинции Кена Раги Тавадрос также заявил, что передача инфекции в другие районы исключена. По его словам, в деревне численностью населения 4,2 тысячи, заболели 150–200 человек.

"Пробы воды оказались в норме. Комаров – переносчиков лихорадки денге нет", – отметил Тавадрос.

Он подчеркнул, что симптомы высокой температуры могут быть вызваны многими факторами: например, повышение температуры воздуха, гастроэнтерит и различные болезни, передающиеся от комаров. Все они лечатся жаропонижающими и анальгетиками. Он также добавил, что Египту "не требуется какая-либо иностранная помощь для контроля над эпидемиологической ситуацией".



Туристов не запугать

Случаев заражения туристов неизвестным заболеванием в Каире и на египетских курортах не зафиксированы, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Египте.

"По информации властей Арабской Республики Египет, на данный момент в Каире и на египетских курортах Красного моря, куда в основном прибывают российские туристы, не зафиксировано случаев заражения неустановленной болезнью, имеющей симптомы, схожие с лихорадкой денге. Как заявляют профильные ведомства Египта, эпидемиологическая обстановка в стране стабильна и находится под контролем", – пояснили в ведомстве.

В посольстве добавили, что продолжат отслеживать ситуацию и при возникновении угроз оперативно проинформируют россиян.

В свою очередь, на турпоток новости о неустановленной болезни никак не повлияли: вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал РИА Новости, что отказов от путевок в организации не фиксировали.





Артур Мурадян вице-президент Ассоциации туроператоров России На текущий момент отказов не наблюдаем и вряд ли будем наблюдать, потому что никто не будет готов сейчас менять планы на отдых, тем более, что речь идет о Каире, а не о курортных местах – Шарм-эш-Шейхе или Хургаде.

Он отметил, что сейчас туристы по прилете должны заполнять анкету, которая отправляется в Роспотребнадзор. Это одна из мер, которая способствует контролю распространения случаев завоза инфекции.

Туроператоры отказов от уже оплаченных поездок также не отмечают.

"Бронирования летних туров в Египет идут в обычном режиме. Все места из Москвы на вылеты до 28 июля включительно уже проданы", – рассказали РИА Новости в "Интуристе".

В Tez Tour также подтвердили, что информация о заболевании никак не сказалась на планах путешественников.