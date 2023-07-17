У жителей египетской деревни выявили симптомы неустановленной болезни

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У группы жителей египетской деревни Эль-Аликат, которая находится к югу от Каира, выявили симптомы неустановленного заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Египта.

Заболевшие жалуются на высокую температуру, ломоту в костях, а также рвоту и головокружение. На место были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора. У местных жителей взяли анализы.

Уточняется, что никто из пациентов не был госпитализирован. По данным местных СМИ, медики взяли пробы питьевой воды.

В марте этого года в Соединенных Штатах зафиксировали стремительное распространение заболевания, вызванного смертельно опасным грибком Candida auris. Специалисты отметили, что активизация грибка могла произойти на фоне пандемии коронавируса, когда контроль за ним был снижен.

До этого в Танзании скончались пять человек, которые заразились неизвестной инфекцией. Случаи заболевания фиксировались на северо-западе страны.

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