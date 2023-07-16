Вспышку кори выявили в Пензенской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Аревшатян

В Пензенской области 67 жителей заболели корью, еще двое под подозрением. Об этом региональный Минздрав сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"По состоянию на 16 июля, в Пензенской области с подозрением на корь выявлено 69 человек, из них детей – 61, взрослых – восемь человек. Подтвержденных случаев – 67", – говорится в сообщении.

23 человека пребывают в стационаре, еще 18 – на амбулаторном лечении. 28 человек побороли недуг, уточнили в министерстве. Под наблюдением остаются 133 человека, который были в контакте с заболевшими. 111 семей (559 человек) уже сняты с наблюдения.

Первые случаи кори зафиксировали в конце июня в селе Средняя Елюзань. Уже 14 июля пензенский Минздрав сообщал о 68 случаях с подозрением на корь. В Роспотребнадзоре отмечали, что главной причиной появления группового очага в селе стал занос инфекции в населенный пункт.

21 июля стало известно, что в Токсовской больнице в Ленинградской области у одного из пациентов выявили корь. Плановая госпитализация других пациентов временно остановлена, для экстренной нужно предоставить данные о вакцинации против этого недуга.

"Актуальный репортаж": число заболеваний органов дыхания в РФ выросло на 9% с 2020 года