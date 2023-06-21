В ВОЗ сообщили о возможном всплеске тропических заболеваний из-за феномена Эль-Ниньо

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Природный феномен Эль-Ниньо, который связан с эффектом повышения температуры поверхности Тихого океана более чем на 3 градуса, может привести в 2023 и 2024 годах к усилению распространения лихорадки денге, чикунгуньи и вируса Зика. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"ВОЗ готовится к очень высокой вероятности того, что 2023 и 2024 годы будут отмечены явлением Эль-Ниньо, которое может ускорить передачу лихорадки денге и других так называемых арбовирусов, таких как вирус Зика и чикунгунья", – передает слова директора организации ТАСС.

Гебрейесус отметил, что в Перу с начала этого года уже удалось зарегистрировать 150 тысяч человек, которые попадали в больницы с подозрением на заражение денге, причем 50% случаев подтвердились лабораторным путем.

По его словам, заметный рост заболеваемости лихорадкой денге заметен в США, откуда в прошлом году поступили сообщения о 2,8 миллиона заболевших и 1 280 погибших.

Денге – вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Люди, заразившиеся ею, страдают от высокой температуры, тошноты, у них появляется сыпь на теле и боль в пояснице.

Ранее Роспотребнадзор заявлял, что гражданам РФ не стоит забывать, что при посещении некоторых стран есть риск подхватить инфекции, от которых в настоящее время нет доступных вакцин.

Например, ведомство предостерегло от поездок в страны Южной Америки и Африки, где распространены малярия, лихорадка денге и чикунгунья. В процессе выбора страны следует поинтересоваться эпидемиологической ситуацией в ней, отметили сотрудники Роспотребнадзора.



Более 240 человек погибли от лихорадки денге в Перу