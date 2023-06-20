Энтомолог назвал самый эффективный способ защиты от клещей

Почти семь тысяч человек обратились в медицинские учреждения Подмосковья после укуса клещей по состоянию на 14 июня. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. В области зарегистрированы случаи боррелиоза, при этом заболеваний клещевым вирусным энцефалитом не выявлено. Разбираемся, как защититься от клещей.



Сезон укусов

В Московской области из-за присасывания клещей к медикам обратились 6 988 человек. Среди них 2 257 – дети. Такую статистику по состоянию на 14 июня опубликовал региональный Роспотребнадзор. Отмечается, что годом ранее в аналогичный период было зарегистрировано 5 176 случаев. Из них 1 625 обращений касалось детей.

В этом году среди 648 клещей, которые были получены от пострадавших и направлены на лабораторные исследования, в 20% случаев специалисты выявили присутствие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма).





из заявления управления Роспотребнадзора по Московской области За истекший период 2023 года зарегистрировано 80 случаев болезни Лайма, в том числе у восьми детей, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (27 случаев). Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.

В профилактических целях в регионе привили уже более девяти тысяч человек, почти треть из которых дети. Ранее россиянам напомнили, как правильно самостоятельно снять с себя присосавшегося клеща. Рекомендуется смазать его керосином или жиром вроде растительного масла и только потом удалять. В противном случае в коже может остаться хоботок паразита. После клеща необходимо отправить в лабораторию на анализы. Кроме того, нужно срочно обратиться за помощью к медикам, если на месте укуса образовались пятна.



"Самый эффективный способ"

Наиболее действенным методом защиты от укусов клещей является использование репеллентов – веществ, которые отпугивают паукообразных. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

"Самый эффективный способ – это применять репелленты. Но ими нужно пользоваться строго по инструкции, а также ориентироваться на срок действия препарата после его нанесения", – объяснил эксперт.





Вадим Марьинский энтомолог Еще один хороший способ снизить вероятность укуса – заправлять штаны в носки. Иксодовые клещи, обитающие в Подмосковье, очень медлительные. Поэтому, если вы заправили брюки в носки, это значительно увеличит время, пока паразит найдет, где бы пролезть под одежду.

Лучше всего надевать светлые брюки вместо камуфляжных, поскольку так клещей легче заметить и снять с себя. Столкнуться с ними чаще всего можно за городом. Например, в лесу, в поле или на опушке.

"Атакуют чаще всего на поле, многие иксодовые клещи сидят на травинках и ориентируются по вибрации почвы. Чувствуют, что рядом проходит кто-то крупный, и готовятся за него зацепиться", – объяснил энтомолог.

Также клещи могут заползать на человека с почвы, поэтому на голую землю или на пеньки в лесу, на полянках и опушках лучше не садиться, если не обработали одежду репеллентом, подытожил Марьинский.

