В Роспатенте рассказали о выданных патентах на изобретения для борьбы с клещами

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В 2023 году Роспатент выдал два патента на изобретения и полезные модели для борьбы с клещами и клещевым энцефалитом, сообщает RT.

Один из них получила вакцина против вируса клещевого энцефалита. Разрабатывает ее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцина создана на основе рекомбинантного вируса рода Flavivirus, полученного в том числе с применением методов генной инженерии.

Также был выдан патент на устройство для удаления клещей и отсоса яда из места укуса клещей и змей. Его применение позволит в экстремальных ситуациях сохранить здоровье и даже жизнь при минимальных затратах на реализацию.

В 2022 году было выдано 10 подобных патентов. В список изобретений, получивших их, вошли препараты для лечения заболеваний, вызванных вирусом клещевого энцефалита, средства защиты, а также противопаразитарное средство.

Ранее россиянам напомнили, как защитить себя от клещей. В частности, для выхода на природу стоит отдавать предпочтение одежде одного светлого тона с длинными рукавами. Во время прогулки рекомендуется осматривать ее каждые два часа. Кроме того, проверку стоит провести еще один раз дома. Также необходимо пользоваться репеллентами.

