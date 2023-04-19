Врач порекомендовала, как защититься от клещей

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Чтобы легко обнаружить клеща, следует надевать светлую однотонную одежду с длинными рукавами, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача – старшего терапевта Олесю Савельеву.

"Каждые два часа во время прогулки и один раз дома после нее необходимо проводить самостоятельный осмотр. Особенно важно исследовать участки тела, покрытые волосами", – сообщила медицинский эксперт.

Для отпугивания клещей рекомендуется использовать репелленты. Дома нужно сразу сменить одежду и белье, а затем простирать их и высушить. Нельзя спать в такой одежде или оставлять ее возле постели, заявила Савельева.

Если на теле обнаружится раздувшийся клещ, то необходимо обратиться в травмпункт, в санэпиднадзор или к терапевту, призвала врач.

"В случае ухудшения состояния, повышенной температуры или покраснения в месте укуса в виде кольца срочно обращайтесь в поликлинику к врачу-инфекционисту, так как симптомы могут означать начало заболевания," – резюмировала Савельева.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о нашествии клещей. По ее словам, паукообразные могут переносить до 10 видов вирусов.