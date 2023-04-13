В Роспотребнадзоре оценили угрозу вируса Хасеки для России

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Вирус Хасеки, которым можно заразиться через укус клеща, не угрожает жителям России. Об этом в своем телеграм-канале заявил Роспотребнадзор.

"Исследования "Вектора" показывают, что болезнь, вызванная вирусом, протекает легко и в целом напоминает простуду", – подчеркнуло ведомство.

Согласно информации, в России выявлены случаи заболевания. Их зафиксировали через исследования сывороток крови, добавил Роспотребнадзор.

До этого ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора обнаружили в азиатской части России новый вирус Хасеки. Инфекция является близкой к переносимому клещами вирусу Bole 4, ранее обнаруженному в Азии, Европе, Африке и Карибском регионе.

Ученые сделали вывод, что новый вирус может передаваться человеку от клеща и существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о мерах противодействия клещам. По ее словам, насекомые могут укусить животное и передать ему энцефалит. Так, например, зараженным может оказаться козье молоко.

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