Ветеринар рассказал о способах борьбы с клещами

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вывести клещей лучше всего помогают капли для животных, сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Об этом сообщает News.ru.

Он отметил, что если хозяин решил провести профилактику от клещей или вывести их, то стоит учитывать длину шерсти питомца и количество атмосферных осадков. Если не соблюдать некоторые правила, то препарат смоется с животного и не подействует.

"Есть несколько основных способов защитить вашего питомца от клещей. Самый ненадежный из них – ошейник, особенно для кошек, поскольку кошка на этом самом ошейнике может повеситься, например, на ветке", – сказал Шеляков.

В качестве еще одной альтернативы ветеринар посоветовал таблетки. Он подчеркнул, что, невзирая на миф об их негативных свойствах, они полностью безопасны даже для беременных питомцев.

"Правда, у них все-таки есть один существенный минус – это их дороговизна", – заключил Шеляков.

Ранее врач-инфекционист ИКБ № 2 департамента здравоохранения Москвы Татьяна Сергеева рассказала, что питомцы могут передать людям токсоплазмоз, бешенство, орнитоз, грибковые поражения кожи, глистные инвазии и лептоспироз. Для того чтобы избежать заражения, инфекционист порекомендовала чаще посещать ветеринарного врача, не целовать животных, не позволять им ходить по обеденным столам и спать в постели с хозяевами.



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