Врач-инфекционист рассказала о заболеваниях, которые передаются от домашних питомцев

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Врач-инфекционист ИКБ № 2 департамента здравоохранения Москвы Татьяна Сергеева рассказала о заболеваниях, которые могут передаваться хозяевам от домашних животных. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам Сергеевой, животные могут передавать токсоплазмоз, бешенство, орнитоз, грибковые поражения кожи, глистные инвазии и лептоспироз. Часть болезней опасны как для питомцев, так и для людей.

"Например, бешенство. Данное заболевание может закончиться для больного животного и заболевшего человека летальным исходом", – сказала врач.

Орнитозом страдают домашние птицы, такие как попугаи или голуби. Врач отметила, что заболевание проявляется у человека в виде тяжелой пневмонии. Лептоспироз может привести к поражению почек и печени.

Сергеева подчеркнула, что регулярное наблюдение у ветеринарных врачей и вакцинация помогут избежать множества заболеваний.

Она посоветовала не покупать животных и птиц с рук, не приносить домой животных, пойманных в дикой природе, а приобретать их только в специализированных магазинах или питомниках. При покупке можно получить паспорт о прививках и узнать, прошло ли животное осмотр в ветеринарной клинике.

"Дети любят приносить домой полевых мышей, других животных, пойманных в дикой природе. Этого делать категорически нельзя! Грызуны могут быть переносчиками серьезных заболеваний – иерсиниоза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом", – поделилась Сергеева.

Инфекционист порекомендовала не целовать кошек и собак, не позволять им ходить по обеденным столам и спать в постели с хозяевами, а после общения с питомцами необходимо помыть руки.

Врач попросила не забывать своевременно ухаживать за лотками и клетками животных.

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