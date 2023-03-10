Ветеринар объяснил, что нужно делать с подобранным с улицы котенком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ветеринар Богдан Галкин объяснил, что нужно делать с котенком, которого человек решил подобрать с улицы. Об этом сообщает News.ru.

"Приютив питомца с улицы, желательно обратиться в ветклинику на осмотр. При необходимости врач может провести диагностику на грибы (в том числе лишай), взять анализы на хронические вирусные инфекции, взять общеклинический и биохимический анализ крови, а также провести ультразвуковую диагностику и даже рентген", –объяснил он.

Ветеринар отметил, что обращение в клинику обойдется в круглую сумму для нового хозяина котенка, но зато он получит полную информацию о состоянии здоровья животного. Это единственный вариант того, что стоит делать с подобранным с улицы животным, если дома уже живут другие кошки.



Если же у человека нет никаких питомцев, то он может обследовать котенка в домашних условиях, но при необходимости стоит обратиться к специалистам.

Галкин также объяснил, как правильно мыть котят. Для этого понадобится специальный шампунь для животных или лечебный шампунь с 4% содержанием хлоргексидина.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, способны ли любить кошки. Он напомнил, что кошки хоть и считаются независимыми животными, но они способны привязываться к хозяевам и выражать любовь разными способами.

По его словам, кошка может проявлять как симпатию, так и нелюбовь к человеку.



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