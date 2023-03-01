Эксперт рассказал, способны ли кошки любить хозяев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кошки считаются независимыми животными, однако на самом деле они привязываются к хозяевам и могут выражать свою любовь разными способами. Об этом Москве 24 рассказал биолог Павел Глазков.

Ежегодно 1 марта в России отмечается День кошек. Считается, что праздник был учрежден в 2004 году. Его инициаторами стали Московский музей кошки и редакция издания "Кот и пес".

"На сегодняшний день кошка до сих пор не является полностью одомашненным животным. Мы ее не можем одомашнить как собаку. Кошка действительно сама по себе, но тем не менее если она хозяина уважает, любит, то будет оказывать ему знаки внимания", – объясняет Глазков.





Павел Глазков биолог Первый признак, что животное вас любит, доверяет вам, – оно постоянно около вас находится: трется, чешет о вас спинку, свой бок. Это как раз признак доверия к вам. Кошка также может издавать мурлыкающий звук. Это тоже признак благостного состояния животного.

Кроме того, кошки скучают во время отсутствия своего хозяина.

"У животного может ухудшиться аппетит, настроение. Мы на работе заняты целый день, с людьми общаемся, выполняем задачи, а кошка остается дома одна, и она реально скучает", – отметил биолог.

Специалист добавил, что кошка может проявлять как симпатию, так и нелюбовь к человеку. "В гости иногда приходишь, и кошка убегает в сторону. Ты ее на руки берешь, она может даже поцарапать тебя, то есть ты ей не интересен", – заключил Глазков.

Ранее россиянам объяснили, как вести себя с "мартовскими котами". По словам главы группы ветеринарных врачей Ивана Пушилина, животных не следует наказывать, даже если они начинают метить территорию. Во-первых, такой подход не даст никакого результата, во-вторых, настроит любимца против хозяина. Эффективным методом в данной ситуации является применение бигормональных контрацептивных препаратов, считает специалист.



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