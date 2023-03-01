Ветеринар призвал не наказывать "мартовских" котов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава группы ветеринарных врачей Иван Пушилин объяснил, как необходимо себя вести с "мартовскими котами" и чего не следует делать для корректировки их поведения. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперт подчеркнул, что "половой охотой" является специфическое поведение питомцев в первый месяц весны. Ветеринар объяснил, что кошки начинают вырабатывать большое количество гормонов, которые привлекают противоположный пол.

"Коты также начинают защищать и метить территорию, причем в ход идет все, что попадается под лапу: ковры, мебель, шторы. Однако наказывать и ругать своего любимца бесполезно, вряд ли это принесет пользу, а лишь настроит животное против владельца", – отметил он.

Пушилин добавил, что следует обратить внимание на бигормональные контрацептивные препараты, которые способны поддерживать гормональный фон животного. В составе данных препаратов присутствуют два гормона, позволяющие более безопасно регулировать поведение питомца в марте.

"Безопасность применения бигормональных препаратов подтверждена многолетними исследованиями", – заключил он.

Ранее ветеринарный врач Богдан Галкин рассказал, что уединение кошки в укромных местах и сбегание от хозяина являются первым признаком стресса у животного. Если кошка стала прятаться, однако стрессовые факторы отсутствуют, то у нее может быть плохое самочувствие, отметил эксперт. У питомца могут быть температура, слабость, вирусные заболевания и отравление.

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