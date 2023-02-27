Ветеринар объяснил, почему кошки внезапно начинают забиваться в угол

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уединение кошки в укромных местах и сбегание от хозяина являются первым признаком стресса у животного. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ветеринарного врача Богдана Галкина.

Он отметил, что стресс может возникнуть у кошки из-за появления нового питомца или человека.

"Домашние кошки – социальные животные, но некоторые в зависимости от своего характера и социализации любят проводить много времени в одиночестве и ценят личное пространство", – объяснил эксперт.

По его словам, если кошка стала прятаться, однако стрессовые факторы отсутствуют, то у нее может быть плохое самочувствие. У питомца могут быть температура, слабость, вирусные заболевания и отравление. Галкин подчеркнул, что животное может начать привлекать внимание хозяина.

"В таком случае следует обратиться к ветеринарному врачу. Физиологические состояния, вызванные действием гормонов, такие как течка и беременность, могут вызывать изменения в поведении, и в таком случае это считается нормой", – резюмировал он.

Ранее Богдан Галкин сообщил, что в случае внезапного отказа кошки от еды следует установить причину, поскольку длительное голодание оказывает негативное влияние на здоровье питомца.

По его словам, животное могло испытать сильный стресс, отравиться или заразиться глистами.

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