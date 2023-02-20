Ветеринар объяснил, почему кошки могут отказываться от еды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В случае внезапного отказа кошки от еды следует установить причину, поскольку длительное голодание оказывает негативное влияние на здоровье питомца. Об этом News.ru сообщил ветеринар Богдан Галкин.

По его словам, животное могло испытать сильный стресс, отравиться или заразиться глистами.

"Особенно негативно длительное голодание вредит печени животного. Самыми распространенными причинами являются стресс, смена корма, заражение глистами и отравление бытовой химией, кишечная непроходимость, связанная с проглатыванием инородного предмета или большого количества шерсти", – объяснил эксперт.

Ветеринар отметил, что причины могут заключаться и в вирусных заболеваниях. Кошка становится вялой, у нее пропадает аппетит, присутствуют выделения из глаз и носа. Галкин подчеркнул, что голодовка ведет к проблемам с внутренними органами, появлению рвоты и дистрофии.

"Если вы заметили какие-либо из этих признаков, необходимо незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу, который может направить вас на дополнительные исследования и точно поставит диагноз и назначит корректное лечение", – заключил он.

Ранее врач Рублевского ветеринарного участка Марина Евтеева сообщила, что самым распространенным заболеванием зубов у собак и кошек является зубной камень. Подобная проблема нередко приводит к воспалению полости рта у животного, кровоточивости десен, разрушениям зубов и другим осложнениям. Из-за больных зубов питомец часто отказывается от еды, что может привести к гастриту и язве, объяснила она.



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