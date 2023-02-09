Московский ветврач объяснила, зачем питомцу чистить зубы

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Самое распространенное заболевание зубов у собак и кошек – зубной камень. О том, как помочь своему питомцу избежать дентальных болезней, Москве 24 рассказала врач Рублевского ветеринарного участка Марина Евтеева.

Подобная проблема нередко приводит к воспалению полости рта у животного, кровоточивости десен, разрушениям зубов и другим осложнениям. Из-за больных зубов питомец часто отказывается от еды, что может привести к гастриту и язве. Обычно причина образования зубного камня заключается в отсутствии необходимой профилактики.

Гигиена и правильное кормление

Один из основных способов профилактики – чистка зубов в домашних условиях. Приучать питомца к процедуре лучше с раннего возраста. Непривыкший к чистке зубов подросший любимец может сильно сопротивляться.

"Вам понадобятся специальная зубная паста и щетка для чистки зубов животному. Щетку нужно выбрать по размеру любимца – они отличаются для больших и маленьких пород. Неправильный размер может доставлять неприятные ощущения питомцу. Также обращайте внимание на щетинки. Лучше выбирать ультрамягкую зубную щетку, чтобы не травмировать десну", – поделилась Евтеева.

Подобную гигиеническую процедуру она рекомендовала проводить раз в неделю. Но иногда чистка может требоваться чаще. Специалист добавила, что для профилактики зубного камня нужно следить за рационом, в который обязательно следует добавить жесткую пищу.

При натуральном кормлении следует давать животному куски мяса, которые он сможет полноценно пережевывать. Не нужно нарезать мясо на слишком маленькие части. Также питомцу можно давать специальные лакомства для чистки зубов, они продаются в зоомагазинах.

Раз в год к врачу

Евтеева рекомендовала раз в год приводить питомца на профилактический осмотр, чтобы отслеживать состояние зубов и своевременно принимать необходимые меры.

"Когда домашнего ухода недостаточно, врач проводит профессиональную чистку зубов специальным прибором – ультразвуковым скаллером. Эту процедуру может сделать только квалифицированный ветеринарный специалист – она проводится под наркозом", – отметила врач.

В группе риска

Проблемам дентального характера и образованию зубного камня особенно подвержены маленькие породы собак. Однако у миниатюрных питомцев могут не выпадать молочные зубы. В таких случаях резцы или клыки удаляют.

Кошки лысых пород, британские и шотландские вислоухие питомцы имеют генетическую предрасположенность к резорбтивному поражению зубов. При этом заболевании разрушаются ткани зуба.

"Владельцам кошек данных пород лучше всего показать своего любимца ветеринарному врачу сразу после смены молочных зубов. Специалист осмотрит питомца и определит, насколько высок риск такого заболевания. В этом вопросе лучше сразу быть начеку и действовать на опережение", – заключила Евтеева.

Она добавила, что привести своего питомца на консультацию или снятие зубного камня можно в любою государственную ветеринарную клинику. В столице 26 таких лечебниц. Предварительно записаться на прием можно онлайн на mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" или по телефону контакт-центра +7(495) 612-04-25 (круглосуточно).

Ранее сообщалось, что в Москве откроют около двух тысяч специальных пунктов вакцинации животных от бешенства в 2023 году. По словам председателя столичного комитета ветеринарии Алексея Сауткина, прививка является единственным способом не допустить распространения недуга. Вакцинировать своего питомца можно на бесплатной основе.



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