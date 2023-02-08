Астролог назвала способ выбрать подходящее домашнее животное

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Удачно выбрать домашнее животное можно с помощью индивидуального гороскопа. Об этом Москве 24 рассказала астролог Антонина Ануфриева.

По ее словам, за питомцев в астрологии отвечает 6-й дом в натальной карте. В зависимости от того, какой знак и планеты там стоят, можно понять, какие животные соответствуют человеку по темпераменту. Другие нюансы подскажут, могут ли они нанести вред хозяину, отметила эксперт.

"Ко мне обращалась девушка, у нее в натальной карте было указание не заводить кошек. Даже организм предупреждал об этом – у нее была аллергия. Но потом она все же завела себе кошку гипоаллергенной породы. Животное бесконечно ее царапало, и на этих местах возникали сильные, долго не заживающие воспаления", – рассказала астролог.





Антонина Ануфриева астролог Кто-то может держать в доме тарантулов и змей, и для них это ничем опасным не обернется. А для кого-то и рыбки с попугаями рискуют стать источником проблем со здоровьем. Все это можно прочесть в натальной карте.

По словам эксперта, индивидуальный гороскоп также подскажет, какое животное поможет снять стресс. "К примеру, восстановление сил у человека происходит через прогулки и активный отдых, но ему не хватает для этого мотивации. Если в карте нет запрета относительно собаки, я могу посоветовать ее завести. С ней будет и активность, и прогулки, и силы", – пояснила астролог.

Также по натальной карте можно определить, есть ли готовность взять животное конкретно сейчас. "У меня в практике был случай, когда у девушки умерло три кошки подряд. И действительно, в личном гороскопе это можно было увидеть. У девушки наступило такое время, когда со всеми ее животными будет происходить что-то негативное", – рассказала эксперт.

Перед тем как взять питомца, важно понять собственное состояние. Это связано с тем, что животные как лакмусовые бумажки реагируют на то, как мы себя чувствуем, отметила астролог. Если есть признаки депрессии и упадка сил, то и животные могут попасться именно такими, заключила она.

Ранее астролог Наталья Романова призвала серьезно отнестись к выбору удачного имени для ребенка. По ее мнению, подобрать его можно с помощью анализа расположения планет в индивидуальном гороскопе.

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