Астролог рассказала, как выбрать ребенку удачное имя

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Существует два метода, с помощью которых можно подобрать ребенку удачное имя, рассказала Москве 24 астролог Наталья Романова.

Эксперт призвала серьезно относиться к этому вопросу. "Церемония наречения именем с древних времен была одним из самых важных обрядов. Звуковая вибрация, которая вшита туда, оказывает мощное влияние на всю жизнь. Оно положительно, только когда имя созвучно с природой человека и подчеркивает его сильные стороны", – отметила она.

Первый способ выбора – составить индивидуальный гороскоп на основании даты, времени и города рождения. Анализируя расположение планет в нем, подбирается подходящее имя, объяснила эксперт.





Наталья Романова астролог Во втором методе учитывается расположение Луны на момент рождения. Важно, в каком созвездии, согласно индийской астрономии, она находится – всего их 27. Все они разделены на четыре четверти. Каждой из них соответствуют слоги, которые должны звучать в имени.

Например, если ребенок родился во второй четверти созвездия Магха, на его судьбу будет положительно влиять имя со слогом "ми" в составе. В этом случае подойдут такие варианты, как Мирослава, Михаил, Милана, Мирон, Самира и так далее. Если же в третьей, должен присутствовать слог "на": Наталья, Надежда, Назар, Карина и другие, перечислила специалист.

Причем имя необязательно должно начинаться с благоприятного звука. Достаточно, если он есть в его полном или уменьшительно-ласкательном варианте, добавила Романова.

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