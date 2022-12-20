Астролог рассказала, дети каких знаков зодиака склонны к творчеству

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Дети, рожденные под знаками зодиака Телец, Стрелец и Рыбы, склонны к занятию творчеством. Об этом Москве 24 рассказала астролог Анастасия Грохотова.

По ее мнению, Тельцам лучше всего подойдут такие направления, как скульптура, резьба по дереву, создание одежды и приготовление изысканных блюд. Это удовлетворит их потребность в красоте.

Тельцы, как правило, очень музыкальны, поэтому в будущем могут стать вокальными исполнителями. Также у них есть все, чтобы проявить себя на литературном поприще, подчеркнула Грохотова.

"В спорте Тельцам подходят занятия, связанные с эстетикой, например художественная гимнастика. Физическая нагрузка для людей этого знака очень важна. Они быстро обретают "пышные" формы, а похудеть бывает сложнее, чем остальным", – предупредила астролог.

Детей-Стрельцов астролог охарактеризовала как любознательных, общительных и веселых. Обычно они активно участвуют в общественной жизни класса. Из них могут получиться отличные организаторы, обратила внимание эксперт.





Анастасия Грохотова астролог Лучше всего Стрельцам удается петь или произносить речи. Поэтому ребенка хорошо бы отдать, например, в вокальную школу.

По мнению астролога, Стрелец по натуре гуманитарий, вечно размышляющий о чем-то высоком. Поэтому ребенку могут тяжело даваться математика и другие предметы, связанные с цифрами.

У Рыб в целом от рождения много талантов, отметила Грохотова. "Но именно искусство привлекает их в большей степени. Рыбам полезно им заниматься, у них от этого улучшается настроение", – сказала астролог.

По ее словам, этот знак зодиака отличается образным мышлением, хорошим воображением и глубоким видением предмета. Они часто проявляют способности в создании стихов или прозы и любят выступать на публике, демонстрируя остроумие и актерские данные.

"У Рыб хорошая интуиция, способность тонко чувствовать все живое. Есть талант к живописи, музыке, фотографии, иностранным языкам, химии и биологии", – отметила астролог.

При этом она напомнила, что все характеристики по знакам зодиака очень общие: чтобы узнать о талантах конкретного ребенка, нужно детально рассмотреть именно его гороскоп.

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