Педиатр назвала причины появления кругов под глазами у ребенка

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Темные круги под глазами могут указывать на ряд проблем со здоровьем у ребенка, рассказала Москве 24 врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Марина Мягкова. Это и дефицит витаминов и микроэлементов, разные виды анемии, нарушения в работе щитовидной железы, а также проблемы с печенью и почками, в том числе после перенесенных инфекций, пояснила она.



Марина Мягкова врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Темные круги могут появиться в результате сбоев в работе кишечника или желудка. Например, после злоупотребления антибиотиками, а также при сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваниях.

Кроме этого, причиной может быть интоксикация, в том числе при пассивном курении, добавила эксперт.

При этом она подчеркнула, что темные круги могут быть и просто индивидуальной особенностью, передающейся по наследству. Также они часто появляются у детей из-за нарушения режима дня и отдыха: могут сказываться постоянные недосыпы и накопившаяся усталость. "Особенно это касается школьников. Хотя малышей сейчас тоже могут перегружать развивашками и занятиями спортом, отчего они порой устают не меньше взрослых", – сказала Мягкова.

По ее словам, на практике причины бывают самые разные и все их сложно перечислить. Поэтому всегда лучше обратиться к врачу, чтобы выявить сбой в работе организма или понять, что волноваться не стоит. При этом, если круги не вызваны заболеванием или генетической предрасположенностью, решить проблему можно, откорректировав режим дня ребенка, убрав влияние вредных привычек, снизив нагрузку и добавив больше прогулок на свежем воздухе.

Ранее заведующая детским лор-отделением Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами президента РФ Тамара Дворникова рассказала, что из-за храпа у ребенка могут начаться головные боли и трудности с концентрацией внимания. Все дело в гипоксии, отметила врач: храп может стать причиной того, что ткани и органы детского организма будут недостаточно снабжаться кислородом.

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