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Москва 24

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Детский лор рассказал об опасности ингаляций

Не просто "подышать": когда ингаляции могут навредить здоровью
обществодетиэксклюзив

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Делать ребенку ингаляции без назначения врача может быть не только неэффективно, но и опасно. Об этом Москве 24 рассказала заведующая детским лор-отделением Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами Президента РФ Тамара Дворникова.

Например, ингаляции категорически запрещены, когда у ребенка болят уши и есть подозрение на отит. Также это небезопасно, если при насморке слизь из носа имеет зеленоватый или желтоватый оттенок, отметила Дворникова. Это может свидетельствовать о развитии бактериальной инфекции. В подобных случаях процедура способна привести к осложнениям, предупредила врач.

Из-за свойства ингаляций улучшать кровообращение они противопоказаны детям с предрасположенностью к носовым или легочным кровотечениям.
Тамара Дворникова
заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управления делами Президента РФ

Также процедуру необходимо отменить, если у ребенка поднялась температура выше 37,5 градуса. Проводить ее в таких обстоятельствах можно исключительно по решению врача, подчеркнула Дворникова. Средство для ингаляций, дозировку и периодичность также подбирает только специалист. Он даст все нужные назначения с учетом индивидуальных особенностей ребенка и тяжести течения заболевания, обратила внимание эксперт.

На начальном этапе болезни может быть достаточно ингаляций с физраствором. При сухом кашле специалист подберет препараты для увлажнения слизистых и разжижения мокроты. При влажном специалист назначит лекарства для быстрого выведения слизи из легких.

Не делайте ингаляции с кипяченой или дистиллированной водой. В лучшем случае от такой процедуры не будет эффекта, в худшем – начнется бронхоспазм.
Тамара Дворникова
заведующая детским лор-отделением ЦКБ Управления делами Президента РФ

По словам врача, в ингаляциях можно использовать минеральную воду без газа. Например, когда у ребенка есть кашель с трудноотделяемой мокротой. Однако использовать минеральную воду необходимо только после назначения врача.

Опасно делать ингаляции с эфирными маслами, настоями или отварами трав, указала Дворникова. Это может привести к аллергической реакции, спазму легких и тяжелым приступам кашля.

Все части прибора для ингаляций врач настоятельно рекомендует дезинфицировать после каждого использования: на них накапливаются вызвавшие инфекцию микроорганизмы и остатки лекарств. При долгом хранении в плохо промытом и недостаточно просушенном ингаляторе могут появиться грибки. Все это ребенок в последствии рискует вдохнуть вместе с лекарством, резюмировала специалист.

Ранее врач-гастроэнтеролог и эндоскопист Наталья Курганская предупредила, что применение лекарственных трав может быть опасно для здоровья. Прежде чем начать лечение растительным сырьем, надо проконсультироваться со специалистом. В особенности это касается детей, пожилых, беременных и кормящих женщин, заключила эксперт.

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Трошина Любовь

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