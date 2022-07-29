Гастроэнтеролог рассказала, для кого лечение травами может быть опасно

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Врач-гастроэнтеролог и эндоскопист Наталья Курганская рассказала Москве 24, что лекарственные травы следует использовать с такой же осторожностью, как и обычные препараты.
"В цветах, листьях и корнях растений содержатся активные ингредиенты, которые при неправильном использовании могут серьезно навредить здоровью. Поэтому не стоит думать, что раз травы "натуральные", то их можно бесконтрольно принимать. Они воздействуют на организм как и обычные лекарства и могут быть потенциально вредными", – предупредила врач.
Она напомнила, что определенные группы людей должны быть особенно осторожны с лекарственными травами и обязательно консультироваться с лечащим врачом перед их применением. Прежде всего это относится к пациентам с заболеваниями печени или почек.
Проконсультироваться со специалистом важно и в том случае, когда растительное сырье планируют давать ребенку или пожилому человеку. Врач напомнила, что травяные сборы следует хранить в недоступном для детей месте.
Кроме этого, употребление отваров может быть небезопасно во время приема препаратов. Они могут привести к уменьшению или усилению действия лекарства и вызвать побочные эффекты.
Еще травы во время операции могут "мешать" действию анестезии. Поэтому, если вы принимаете какое-либо лекарственное сырье, очень важно сообщить об этом своему врачу, отметила Курганская. Обычно специалисты рекомендуют ничего не принимать за несколько недель до намеченного дня.
Ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, что для здоровья сердца полезно употреблять какао, зеленый чай, кофе, отвар шиповника и свекольный сок. В частности, в отваре шиповника содержится большое количество витамина C, который укрепляет сосуды и помогает бороться с тромбами.
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