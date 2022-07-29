Гастроэнтеролог рассказала, для кого лечение травами может быть опасно

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Врач-гастроэнтеролог и эндоскопист Наталья Курганская рассказала Москве 24, что лекарственные травы следует использовать с такой же осторожностью, как и обычные препараты.

"В цветах, листьях и корнях растений содержатся активные ингредиенты, которые при неправильном использовании могут серьезно навредить здоровью. Поэтому не стоит думать, что раз травы "натуральные", то их можно бесконтрольно принимать. Они воздействуют на организм как и обычные лекарства и могут быть потенциально вредными", – предупредила врач.

Она напомнила, что определенные группы людей должны быть особенно осторожны с лекарственными травами и обязательно консультироваться с лечащим врачом перед их применением. Прежде всего это относится к пациентам с заболеваниями печени или почек.





Наталья Курганская врач-гастроэнтеролог Лечиться растениями также опасно беременным и кормящим женщинам. Травы способны не только вызвать аллергию у мамы и малыша, но даже спровоцировать выкидыш.

Проконсультироваться со специалистом важно и в том случае, когда растительное сырье планируют давать ребенку или пожилому человеку. Врач напомнила, что травяные сборы следует хранить в недоступном для детей месте.

Кроме этого, употребление отваров может быть небезопасно во время приема препаратов. Они могут привести к уменьшению или усилению действия лекарства и вызвать побочные эффекты.





Наталья Курганская врач-гастроэнтеролог Прием трав может быть опасен, если человеку предстоит операция. Некоторые растения способны влиять на свертываемость крови и кровяное давление. Это может увеличить риск кровотечения во время или после оперативного вмешательства врачей.

Еще травы во время операции могут "мешать" действию анестезии. Поэтому, если вы принимаете какое-либо лекарственное сырье, очень важно сообщить об этом своему врачу, отметила Курганская. Обычно специалисты рекомендуют ничего не принимать за несколько недель до намеченного дня.

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