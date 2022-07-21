Эксперт поделилась рецептами домашней косметики из летних ингредиентов

Готовить косметику своими руками – занятие очень увлекательное и интересное. Также, что немаловажно, это сэкономит семейный бюджет. Рассказываем, как сделать полезные, необычные и простые в приготовлении средства.

Мацерат – для кожи и в салат

Мацерат – это масляный настой растений, который прекрасно подходит для ухода за волосами, кожей лица и тела. Делать его можно из любых трав и цветов, рассказала Москве 24 мастер по созданию натуральной косметики и мыла ручной работы Екатерина Гончарова.

"Для чувствительной и детской кожи отлично подойдут ромашка и кипрей. Календула обладает противовоспалительным и заживляющим свойствами. Из тысячелистника и розмарина получится хорошее средство для жирной и проблемной кожи", – уточнила эксперт.

Цветы и травы собирайте в сухую погоду и обязательно вдалеке от дорог и промышленных объектов. Затем разложите их в сухом темном проветриваемом месте и оставьте на несколько дней сохнуть.

Как только растения полностью высохнут, можно приступать к изготовлению мацерата. Для этого части трав измельчите, положите в стеклянную банку и залейте любым растительным маслом. Очень хорошо подойдут миндальное, оливковое, абрикосовое, персиковое и даже кокосовое.





Екатерина Гончарова мастер по созданию натуральной косметики и мыла ручной работы Чем больше травы и цветов вы положите в банку, тем более насыщенным получится мацерат. Оптимально брать около 5–7 частей масла на одну часть высушенных растений.

После этого банку следует закрыть крышкой, поставить в темное место и раз в несколько дней встряхивать ее. Спустя три-четыре недели масло процедите через марлю или ситечко. Мацерат готов – можно пользоваться.

"Масло впитает в себя всю пользу растения, на котором будет сделано. Если вы используете ароматные травы, такие как мята, тимьян, душица, то еще и приятный аромат. Кстати, если настоять с этими растениями оливковое масло, то оно подойдет не только для ухода за телом, но и для заправки салатов", – отметила Гончарова.

Тем, кто хочет улучшить состояние волос, можно посоветовать сделать мацерат из масла кокоса и крапивы. Такое средство надо будет периодически наносить на волосы по всей длине, потом укутывать голову полотенцем и оставлять на час или два. За это время масло успеет проникнуть в структуру волос и напитать их. Чтобы снять мацерат, достаточно помыть голову обычным шампунем.

Убтан вместо скраба

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Убтан – это традиционное индийское средство для умывания. Его делают из трав, цветов, круп, специй, глины и других компонентов, которые измельчают в порошок.

"У нас целебных растений не меньше, чем в Индии, поэтому мы можем готовить убтаны из компонентов, доступных нам, и они будут ничем не хуже аналогов. Делать убтаны стоит, потому что это действительно очень хорошее средство для очищения кожи", – отметила эксперт.





Екатерина Гончарова мастер по созданию натуральной косметики и мыла ручной работы Убтан мягко очищает кожу, качественно, но не чрезмерно. В отличие от большинства скрабов, он отшелушивает омертвевшие клетки рогового слоя. Средство помогает нормализовать выделение кожного сала и очищает поры.

Приготовить убтан самому очень просто. Выбранные ингредиенты измельчите в кофемолке или другим доступным способом. Просейте смесь через мелкое сито, а лучше через капрон, чтобы полностью избавиться от всех крупных частичек. Все – средство для умывание готово. Останется только пересыпать его в сухую баночку и хранить в темном прохладном месте.

Умываться с убтаном можно ежедневно. Для этого чайную ложку порошка надо развести жидкостью до состояния кремообразной пасты, затем нанести ее на кожу и мягко помассировать. Останется смыть смесь теплой водой.





Екатерина Гончарова мастер по созданию натуральной косметики и мыла ручной работы "Если у вас нормальная кожа, можно разводить убтан травяным отваром либо минеральной или цветочной водой. При сухом типе больше подойдет чистая вода, молоко, огуречный сок, гидролат, в которые можно также добавить каплю любого жидкого растительного масла.

При жирной коже убтан лучше разводить кисломолочными продуктами, водой с несколькими каплями лимона или натуральным йогуртом. Для зрелой также подойдет молоко или гидролат. В смесь можно добавить несколько капель масел зародышей пшеницы, жожоба, виноградной косточки или персика.

Рецепты по типам кожи

Гончарова поделилась готовыми рецептами убтанов, каждый из которых подходит для определенного типа кожи. Для нормальной – необходимо смешать миндальную или овсяную муку (40 граммов) с ромашкой и липой (по 10 граммов), а также добавить мыльнянку с солодкой (по 15 граммов) и по пять граммов пудры ягод клубники и белой глины.

Для людей с сухой кожей в список ингредиентов лучше внести овсяную муку (50 граммов), корень солодки (20 граммов) и лаванду, фиалку, сухое молоко или сливки (всех по 10 граммов). Если у человека жирный тип, то подойдет нутовая или рисовая мука (30 граммов), хвощ, шалфей, мыльные орехи, порошок нима (всех по 10 граммов). Также в убтан стоит добавить 15 граммов зеленой или голубой глины и по пять граммов эвкалипта, чабреца и угля бамбука.

Для комбинированной кожи лучше взять 40 граммов рисовой или миндальной муки, по 10 граммов календулы и красной или белой глины, 25 граммов солодки, 13 граммов мяты и два грамма экстракта зеленого чая.