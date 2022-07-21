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Эксперт поделилась рецептами домашней косметики из летних ингредиентов

Лето в косметичке: как самостоятельно сделать косметику из трав и цветов
общество

Готовить косметику своими руками – занятие очень увлекательное и интересное. Также, что немаловажно, это сэкономит семейный бюджет. Рассказываем, как сделать полезные, необычные и простые в приготовлении средства.

Мацерат – для кожи и в салат

Мацерат – это масляный настой растений, который прекрасно подходит для ухода за волосами, кожей лица и тела. Делать его можно из любых трав и цветов, рассказала Москве 24 мастер по созданию натуральной косметики и мыла ручной работы Екатерина Гончарова.

"Для чувствительной и детской кожи отлично подойдут ромашка и кипрей. Календула обладает противовоспалительным и заживляющим свойствами. Из тысячелистника и розмарина получится хорошее средство для жирной и проблемной кожи", – уточнила эксперт.

Цветы и травы собирайте в сухую погоду и обязательно вдалеке от дорог и промышленных объектов. Затем разложите их в сухом темном проветриваемом месте и оставьте на несколько дней сохнуть.

Как только растения полностью высохнут, можно приступать к изготовлению мацерата. Для этого части трав измельчите, положите в стеклянную банку и залейте любым растительным маслом. Очень хорошо подойдут миндальное, оливковое, абрикосовое, персиковое и даже кокосовое.

Чем больше травы и цветов вы положите в банку, тем более насыщенным получится мацерат. Оптимально брать около 5–7 частей масла на одну часть высушенных растений.
Екатерина Гончарова
мастер по созданию натуральной косметики и мыла ручной работы

После этого банку следует закрыть крышкой, поставить в темное место и раз в несколько дней встряхивать ее. Спустя три-четыре недели масло процедите через марлю или ситечко. Мацерат готов – можно пользоваться.

"Масло впитает в себя всю пользу растения, на котором будет сделано. Если вы используете ароматные травы, такие как мята, тимьян, душица, то еще и приятный аромат. Кстати, если настоять с этими растениями оливковое масло, то оно подойдет не только для ухода за телом, но и для заправки салатов", – отметила Гончарова.

Тем, кто хочет улучшить состояние волос, можно посоветовать сделать мацерат из масла кокоса и крапивы. Такое средство надо будет периодически наносить на волосы по всей длине, потом укутывать голову полотенцем и оставлять на час или два. За это время масло успеет проникнуть в структуру волос и напитать их. Чтобы снять мацерат, достаточно помыть голову обычным шампунем.

Убтан вместо скраба

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Убтан – это традиционное индийское средство для умывания. Его делают из трав, цветов, круп, специй, глины и других компонентов, которые измельчают в порошок.

"У нас целебных растений не меньше, чем в Индии, поэтому мы можем готовить убтаны из компонентов, доступных нам, и они будут ничем не хуже аналогов. Делать убтаны стоит, потому что это действительно очень хорошее средство для очищения кожи", – отметила эксперт.

Убтан мягко очищает кожу, качественно, но не чрезмерно. В отличие от большинства скрабов, он отшелушивает омертвевшие клетки рогового слоя. Средство помогает нормализовать выделение кожного сала и очищает поры.
Екатерина Гончарова
мастер по созданию натуральной косметики и мыла ручной работы

Приготовить убтан самому очень просто. Выбранные ингредиенты измельчите в кофемолке или другим доступным способом. Просейте смесь через мелкое сито, а лучше через капрон, чтобы полностью избавиться от всех крупных частичек. Все – средство для умывание готово. Останется только пересыпать его в сухую баночку и хранить в темном прохладном месте.

Умываться с убтаном можно ежедневно. Для этого чайную ложку порошка надо развести жидкостью до состояния кремообразной пасты, затем нанести ее на кожу и мягко помассировать. Останется смыть смесь теплой водой.

"Если у вас нормальная кожа, можно разводить убтан травяным отваром либо минеральной или цветочной водой. При сухом типе больше подойдет чистая вода, молоко, огуречный сок, гидролат, в которые можно также добавить каплю любого жидкого растительного масла.
Екатерина Гончарова
мастер по созданию натуральной косметики и мыла ручной работы

При жирной коже убтан лучше разводить кисломолочными продуктами, водой с несколькими каплями лимона или натуральным йогуртом. Для зрелой также подойдет молоко или гидролат. В смесь можно добавить несколько капель масел зародышей пшеницы, жожоба, виноградной косточки или персика.

Рецепты по типам кожи

Фото: depositphotos/Sonyachny

Гончарова поделилась готовыми рецептами убтанов, каждый из которых подходит для определенного типа кожи. Для нормальной – необходимо смешать миндальную или овсяную муку (40 граммов) с ромашкой и липой (по 10 граммов), а также добавить мыльнянку с солодкой (по 15 граммов) и по пять граммов пудры ягод клубники и белой глины.

Для людей с сухой кожей в список ингредиентов лучше внести овсяную муку (50 граммов), корень солодки (20 граммов) и лаванду, фиалку, сухое молоко или сливки (всех по 10 граммов). Если у человека жирный тип, то подойдет нутовая или рисовая мука (30 граммов), хвощ, шалфей, мыльные орехи, порошок нима (всех по 10 граммов). Также в убтан стоит добавить 15 граммов зеленой или голубой глины и по пять граммов эвкалипта, чабреца и угля бамбука.

Для комбинированной кожи лучше взять 40 граммов рисовой или миндальной муки, по 10 граммов календулы и красной или белой глины, 25 граммов солодки, 13 граммов мяты и два грамма экстракта зеленого чая.

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Трошина Любовь

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