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Эксперт рассказал, какие растения для отваров можно заготовить самому

Зеленая аптечка: какие полезные травы стоит заготовить летом
общество

Иногда мы даже не догадываемся, какая сила таится в самых обычных, растущих как сорняк растениях. Многие из них способны повышать иммунитет и снимать неприятные симптомы при различных заболеваниях. Рассказываем, какие травы могут занять почетное место в домашней аптечке.

Когда болит живот

Тысячелистник обыкновенный. Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С июня до поздней осени можно собирать листья тысячелистника обыкновенного. Это растение встречается повсюду – на огороде, в поле, в лесу, поэтому всем оно хорошо знакомо, рассказал профессиональный травник Дмитрий Юровский.

Но, возможно, не все знают, что тысячелистник прекрасно снимает неприятные симптомы при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Речь идет только о нетяжелых состояниях, при которых не требуется срочная помощь врачей.

Тысячелистник обладает хорошим бактерицидным и противовоспалительным эффектом. Способен облегчить состояние при спастических болях в животе, вздутии, диарее, тошноте и рвоте.
Дмитрий Юровский
травник

Кроме этого, трава успокаивает поджелудочную, когда возникают неприятные ощущения после жирной еды, а также помогает останавливать кровотечения, вызванные воспалительными процессами.

Летом достаточно сорвать свежие листья или цветки растения и немного пожевать их. Как правило, в течение часа неприятные симптомы утихают.

Высушенное растение заваривают в пропорции столовая ложка травы на стакан кипятка и настаивают в течение 10 минут. Настой выпивают сразу – в один прием.
Дмитрий Юровский
травник

Если прошло полчаса, но легче не стало, очень важно не ждать, а сразу заварить и выпить еще один стакан настоя. В течение двух часов можно употребить тройную дозу.

"В следующие два-три дня, когда уже стало лучше, надо закрепить полученный результат, выпивая один стакан настоя уже в три-четыре приема в течение дня. Также важно в течение нескольких дней поддерживать эффект диетотерапией", – напомнил эксперт.

Похожим с тысячелистником эффектом обладает ромашка аптечная. Заваривают и употребляют ее по той же схеме. Найти растение нетрудно и можно также вырастить на своем участке. Собирают ромашку в период цветения, который длится все лето.

Во время простуды

Липа. Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сейчас очень важно заготовить растения, которые можно будет использовать в период простуд, отметил Юровский. В этом плане хорошо помогают цветы липы сердцевидной. Собирать их можно вместе с листьями – доказано, что они обладают антигипоксантным эффектом, то есть снижают чувствительность ткани к нехватке кислорода, за счет этого тоже помогают во время простуды. Цветки липы оказывают противовоспалительное и противомикробное действие. Еще они хороши тем, что смягчают слизистую и улучшают состояние при больном горле.

Когда начинают проявляться признаки заболевания и поднимается температура, из цветов и листьев липы готовят настой: одна-две чайные ложки сырья на стакан кипятка. Его нужно заваривать 10 минут и выпить, пока горячий.

Липовый настой дает потогонный эффект. Во время болезни надо выпить пять-шесть стаканов за день и все это время находиться под одеялом.
Дмитрий Юровский
травник

Настой важно принимать в течение нескольких первых дней болезни, до того момента, пока температура тела не придет в норму.

Аналогично цветам липы работает растение, которое часто появляется у нас в палисадниках – спирея иволистная. В июне она как раз зацветает, источая приятный насыщенный аромат, поэтому траву еще называют "медовик". Цветки можно собрать, засушить, а потом заваривать и пить также как и липу.

При бронхитах вернейшее средство – листья подорожника. Растение разжижает мокроту и усиливает функцию реснитчатого эпителия, который помогает эту мокроту выводить.
Дмитрий Юровский
травник

Подорожник обладает также противовоспалительным эффектом и усиливает защитные силы организма, что так важно во время борьбы с инфекцией.

"Без этого растения не обойтись людям, страдающим профессиональными бронхитами. Они возникают при продолжительном вдыхании производственной пыли", – рассказал специалист.

Во время лечения две столовые ложки сухих листьев заваривают половиной литра кипятка. Затем оставляют настаиваться на два-три часа или на ночь, предварительно укутав емкость теплым одеялом. При остром состоянии готовый настой выпивают в течение дня. При слабых симптомах – разбивают на две дозы и пьют в течение двух суток.

Условия хранения и противопоказания

Фото: depositphotos/MillaFedotova

Растения сушат в сухом проветриваемом помещении, обязательно в тени. "При этом я советую отсечь не только прямые солнечные лучи, но и рассеянные. Только в этом случае сырье высохнет максимально зеленым, активным и ароматным", – посоветовал эксперт.

Хранить сухие травы лучше всего в бумажных мешках. В них они не испортятся, даже если вы вдруг не досушите сырье. Но можно хранить и в матерчатых мешочках или в плотно закрытых стеклянных банках. Полиэтиленовые пакеты не лучший вариант, в них трава может отсыреть.

Хранить травы можно и два года, но лучше все же обновлять сбор каждый год. Если растение поменяло цвет, стало более блеклым и потеряло аромат – это верные признаки того, что пора его заменить.
Дмитрий Юровский
травник

При лечении травами всегда надо помнить, что они могут вызвать аллергическую реакцию. Когда речь идет о детях, беременных и кормящих женщинах, по поводу их приема важно консультироваться с врачом.

С тысячелистником следует быть осторожными при повышенной свертываемости крови и тромбоэмболии в анамнезе. С подорожником – при гастритах с высокой кислотностью.

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Трошина Любовь

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