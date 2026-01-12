Форма поиска по сайту

Происшествия
Ecuavisa: пять человеческих голов найдены на пляже в Эквадоре

Фото: depositphotos/TakeArt

На пляже в кантоне Пуэрто-Лопес провинции Манаби Эквадора обнаружены пять человеческих голов. Об этом сообщает телеканал Ecuavisa со ссылкой на отчет Национальной полиции страны.

Отмечается, что сигнал о находке поступил в службу экстренной помощи ECU 911. На место незамедлительно выехали подразделения полиции, криминалистов и Управления по расследованию тяжких преступлений (Dinased), которые подтвердили информацию.

По данным полиции, жертвами являются пять мужчин в возрасте от 20 до 34 лет. Согласно предварительной версии следствия, убийство могло произойти в открытом море. По мнению правоохранителей, мужчины вышли в море на лодке в начале недели, где были перехвачены и убиты членами преступной группы.

Головы жертв были доставлены на берег и оставлены на деревянных конструкциях. В полиции предполагают, что это могло быть "устрашающее послание", связанное с вымогательствами в отношении местных рыбаков.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, однако поиски тел погибших пока результатов не дали.

Ранее турист в Германии обнаружил в лесу обезглавленное тело женщины. При этом до этого на трассе были найдены отрубленные руки, которые, как установили следователи, принадлежали этой же жертве.

