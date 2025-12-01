РИА Новости: останки криптобизнесмена Новака и его жены найдены в пустыне

Фото: телеграм-канал "112"

Останки тел криптобизнесмена Романа Новака и его жены, убитых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), найдены в пустыне. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, останки обнаружили около двух недель назад.

О пропаже Новака и его супруги стало известно в ноябре. По данным МВД, их похитили для вымогательства денег, однако преступники не нашли средств и расправились с супружеской парой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Позже задержали Константина Шахта, а затем заключили его под стражу. Аналогичное решение приняли в отношении еще двух фигурантов – Юрия Шарыпова и Владимира Далекина.

В Следственном комитете России уточнили, что раскрыть личность злоумышленников и задержать их удалось благодаря совместной работе с правоохранительными органами ОАЭ.