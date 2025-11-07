Уголовное дело по факту исчезновения супругов в ОАЭ возбуждено в Санкт-Петербурге

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после исчезновения семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В правоохранительные органы обратились родственники супругов, которые на постоянной основе проживали в Дубае, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 2 октября 2025 года семейная пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их на стоянку у озера, где они пересели в другой автомобиль и уехали на назначенную встречу. После этого связь с ними прервалась.

Следователи СК РФ совместно с правоохранительными органами ОАЭ и МВД России проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения супругов и выяснение обстоятельств случившегося.

Ведомство уточняет, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").

Пропавшими, по данным СМИ, являются известный криптомошенник Роман Новак и его супруга Анна. В силовых структурах рассказали, что в ОАЭ супругов похитили с целью вымогательства денег. Однако злоумышленники не нашли средств и расправились с Новаком и его женой. Предполагаемых преступников, которые также являются гражданами РФ, задержали и скоро доставят в Санкт-Петербург.

В свою очередь, отец погибшей Анны заявил, что не может раскрывать детали ЧП из-за идущего следствия.