Умерла французский модельер Жаклин де Риб

Фото: AP Photo/Marty Lederhandler

Легендарный французский модельер, известная как "последняя королева Парижа", графиня Жаклин де Риб умерла в возрасте 96 лет. Об этом пишет AFP со ссылкой на помощницу графини Стефани Мули.

Де Риб скончалась во вторник, 30 декабря, в Швейцарии. Причины смерти модельера пока не уточняются.

Жаклин де Риб стала знаменитой благодаря своей карьере в журналистике и дизайне, после чего она приняла решение создать собственный модный дом. Ее бренд поддержал модельер Ив Сен-Лоран, а главными покупателями стали клиенты из США.

Первая коллекция де Риб была встречена с энтузиазмом международной прессой. В 1956 году она вошла в список самых элегантно одетых женщин мира.

Тем не менее в 1995 году де Риб была вынуждена закрыть свой модный дом, поскольку она уже не могла руководить им по состоянию здоровья.