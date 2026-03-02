Число погибших военных США на Ближнем Востоке возросло до четырех

Фото: 123RF.com/bumbledee

Из-за операции на Ближнем Востоке погибли 4 военных Штатов, передало Центральное командование ВС США в социальной сети X.

"Четвертый военнослужащий, который был тяжело ранен во время первых атак Ирана, в конечном итоге умер от полученных ранений", – говорится в публикации.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В результате одного из ударов по Ирану умер верховный лидер страны Али Хаменеи. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что его убийство не останется безнаказанным.

В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп признал неизбежность потерь среди американских военных в ходе операции против Ирана. Он также отказался гарантировать прекращение огня в случае начала переговоров.