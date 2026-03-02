Путин и президент ОАЭ указали на необходимость прекращения огня на Ближнем Востоке

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого отметили необходимость скорейшего прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, лидеры двух государств обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Путин подчеркнул, что Россия активно содействовала мирному урегулированию ситуации и поиску решений. Помогала в этом и эмиратская сторона.

Однако, отметил российский лидер, попытки урегулировать ситуацию были сорваны актом американо-израильской агрессии, что стало нарушением основных принципов международного права.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, в свою очередь, добавил, что ответные действия иранской стороны нанесли ущерб Эмиратам и создали угрозу мирному населению. Он заявил, что эти удары ничем не оправданы, так как территория ОАЭ не используется в качестве плацдарма для атак на Иран.

В ходе разговора Путин также поблагодарил президента ОАЭ за стремление в этой непростой ситуации оказать помощь россиянам, которые находятся в Эмиратах.

Главы государств договорились поддерживать контакты. Путин также указал на готовность Москвы содействовать урегулированию конфликта и передать соответствующие сигналы Тегерану.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что его убийство не останется безнаказанным.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".