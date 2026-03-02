Форма поиска по сайту

02 марта, 16:09

Происшествия

Полицейские вернули женщине похищенную на севере Москвы собаку породы акита-ину

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Полицейские нашли похищенную на севере Москвы собаку породы акита-ину и вернули ее владелице. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

Инцидент произошел на Дубнинской улице, когда женщина оставила питомца на привязи у входа в магазин и отправилась за покупками. По возвращении она обнаружила, что собака пропала.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). В течение нескольких последующих часов полицейские ОМВД РФ по району Восточное Дегунино нашли подозреваемую – ей оказалась 43-летняя москвичка. В отношении подозреваемой избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

До этого в Химках за кражу собаки породы хаски был задержан ранее неоднократно судимый 47-летний мужчина. Владелец собаки оставил животное у ограждения на улице Победы и зашел в одно из зданий. По возвращении он не обнаружил пса и обратился в полицию.

Участковый уполномоченный полиции в кратчайшие сроки установил подозреваемого и задержал его. Животное находилось со злоумышленником, позже питомца вернули владельцу.

происшествияживотныегород

