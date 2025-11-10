Депутат Бурматов: похищение собаки является уголовным преступлением по двум статьям

Фото: 123RF.com/vauvau

Похищение собаки является преступлением по двум уголовным статьям, заявил в беседе с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее стало известно, что мужчина похитил и убил собаку породы бордер-колли в ТиНАО. Инцидент произошел в пятницу, 7 ноября, возле гаражного бокса на Флотской улице. 67-летний мужчина украл чужого пса по кличке Сигма и посадил к себе в машину. После этого злоумышленник вывез собаку в безлюдное место, взял из машины нож и молоток и убил ее.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Злоумышленника задержали. Он признал свою вину, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, собак в столице похищали и до этого. Хозяева пропавших питомцев рассказали журналистам, что злоумышленники якобы продавали мясо животных в корейские рестораны.

"Я в курсе этой истории, и хорошо, что подозреваемых задержали. Однако с точки зрения законодательства не имеет значения, куда планировали продавать животных или просто убивали – квалификация будет одинаковой", – подчеркнул Бурматов.

Он указал, что в данном случае рассматриваются несколько составов преступлений. Прежде всего – кража, поскольку собака, будучи домашним питомцем и полноправным членом семьи, юридически признается имуществом своего владельца.

Также, по словам депутата, действия виновного подпадают под признаки части 2 статьи 245 УК РФ – "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель". Совершение данного преступления в отношении 2 и более животных предусматривает лишение свободы.

"По совокупности статей ему может грозить весьма существенный срок, если следствие докажет его причастность. Мотивы в данной ситуации уже не будут иметь решающего значения для суда – сам факт совершения преступления автоматически влечет уголовную ответственность", – уточнил Бурматов.

Зампред комитета Госдумы также рекомендовал не оставлять своих питомцев без присмотра. По его мнению, в большинстве случаев жертвами становятся животные, оставленные хозяевами на улице. Они могут попасть не только к "догхантерам", но и стать жертвами похищений, садистских действий или убийств, подчеркнул депутат.

Ранее суд в районе Восточное Измайлово назначил москвичу 200 часов обязательных работ по делу об убийстве собаки. По предварительным данным, мужчина гулял со своим амстаффом и его пес подрался с эрдельтерьером.

В результате хозяин животного достал нож и нанес чужому питомцу ранения. Спустя время собака погибла. Судья обратил внимание, что мужчина не пытался разнять дерущихся собак. Он был признан виновным в намеренном уничтожении чужого имущества.