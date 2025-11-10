Уголовное дело возбуждено против мужчины, похитившего и убившего собаку в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело о жестоком обращении с животным возбуждено против мужчины, похитившего и убившего собаку породы бордер-колли в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел в пятницу, 7 ноября, возле гаражного бокса, который расположен на Флотской улице. По данным ведомства, 67-летний мужчина украл чужого пса по кличке Сигма и посадил к себе в машину. После этого злоумышленник скрылся с места.

Затем мужчина вывез питомца в безлюдное место, взял из машины нож и молоток, а после убил собаку. Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности взяла на контроль столичная прокуратура. Свою вину задержанный признал. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мировой судья судебного участка № 304 в районе Восточное Измайлово назначил москвичу Михаилу Пичугину 200 часов обязательных работ по делу об убийстве собаки. По предварительным данным, мужчина гулял со своим амстаффом. Однако его пес подрался с эрдельтерьером.

В результате мужчина достал нож и нанес чужому питомцу ранения. Спустя время собака погибла. Судья обратил внимание, что мужчина не пытался разнять дерущихся собак. Он был признан виновным в намеренном уничтожении чужого имущества.

