Женщина выбросила с шестого этажа семерых щенков в Красноярске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Жительница Красноярска выбросила из окна шестого этажа семерых щенков, все они погибли. Об этом сообщается в телеграм-канале краевой прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в июне этого года, когда в красноярском общежитии родились семь щенков. Прокуратура уточнила, что 33-летняя женщина решила избавиться от них, чтобы не заниматься поисками новых хозяев или подбором приюта.

"Она не раскаивалась, а лишь искала для себя наиболее "простой" способ", – добавили в ведомстве.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшего их гибель.

Ранее мужчина избил собаку-инвалида в Подмосковье. Хозяйка отошла по делам и оставила животное на улице. В этот момент мужчина решил пропустить собаку в подъезд, но она его укусила. После этого он стал избивать животное и кидать его на землю. Мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

