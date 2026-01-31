Ряд регионов Молдавии остался без электричества из-за неблагоприятной погоды

Фото: 123RF.com/chuyu

Сразу несколько регионов в Молдавии, в том числе Кишинев, остались без света из-за непогоды. Об этом сообщил Национальный центр управления кризисами на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Министерство энергетики уже обратилось к операторам распределительных сетей, потребовав оперативно устранить возникшие неполадки. Мэр Кишинева Иван Чебан подтвердил в своем телеграм-канале, что большая часть столицы осталась без света. В связи с этим они призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Чебан добавил, что уже встретился с должностными лицами для оценки ситуации и обеспечения подключения генераторов в местах, где это необходимо. Он потребовал от ответственных структур объясниться по поводу случившегося.

В свою очередь, госпредприятие "Единые распределительные электрические сети" сообщило на своем сайте, что авария на Молдавской ГРЭС в Приднестровье вызвала сбои в электроснабжении в непризнанной республике.

"В 10:44 (11:44 по московскому времени. – Прим. ред.) произошло аварийное отключение ЛЭП МГРЭС – Вулканешты. Примерно в течение часа электроснабжение восстановится", – уточнили в организации.

Однако Минэнерго Молдавии на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) заявило, что отключение электричества на ГРЭС и во всей стране было вызвано сбоями в работе энергосетей Украины.

