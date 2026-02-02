Форма поиска по сайту

02 февраля, 08:27

Шоу-бизнес

Билли Айлиш получила "Грэмми" в номинации "Песня года"

Фото: Getty Images/JC Olivera/WireImage

Американская певица Билли Айлиш получила премию "Грэмми" в номинации "Песня года" за композицию Wildflower. Трансляцию 68-й церемонии вел телеканал CBS.

За победу также боролись Сабрина Карпентер с песней Manchild, Kendrick Lamar&SZA с композицией luther и рэпер Bad Bunny с произведением DtMF.

Кроме того, на премию претендовали Бруно Марс и ROSЕ с песней APT, Doechii с треком Anxiety и Леди Гага с композицией Abracadabra, а также песня Golden из мультфильма "Кей-поп-охотницы на демонов".

Айлиш получила уже третью "Грэмми" в своей карьере. В 2020 году она удостоилась награды за песню Bad Guy, а в 2024-м – за трек What Was I Made For.

Идея "Грэмми" появилась в США в середине 1950-х, однако свое название она получила только в 1958 году, оно происходит от слова "граммофон". Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.

Ранее певица Валерия рассказала, что ее композиция "Исцелю" прошла отборочный этап "Грэмми". Артистка поблагодарила сына Артемия Шульгина, который является главным идеологом проекта и его исполнительным продюсером, а также саунд-продюсера и аранжировщика Andy Platon и музыкантов, участвовавших в создании песни. Вместе с тем она указывала, что будущее трека зависит от голосования академиков премии.

Новости мира: церемония награждения "Грэмми" прошла в Лос-Анджелесе

шоу-бизнесза рубежом

