02 февраля, 14:50

Транспорт

Обновленные схемы трамвайной сети начали размещать на станциях столичного метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Обновленные схемы трамвайной сети начали размещать на станциях метро Москвы, передает столичный Дептранс.

Всего навигационные материалы появятся на 35 станциях столичного метрополитена, которые расположены недалеко от трамвайных остановок. При этом на станциях "Рижская", "Сходненская", "Тургеневская", "Чкаловская", "Площадь Ильича" и еще трех других такие схемы разместят впервые.

Теперь все трамвайные маршруты имеют разные цвета, благодаря чему пассажиры смогут легче ориентироваться. Также для удобства на схемах появились большие парки, реки и достопримечательности. Кроме того, на навигационных материалах представлены и линии метрополитена, МЦК и МЦД, вокзалы, причалы речных электросудов, автомагистрали. Маршрут Т1 обозначен как видовой.

Специальные материалы с ответами на вопросы подготовили к открытию нового трамвайного маршрута. Для Т1 впервые использована пиктограмма трамвайных диаметров в виде параллелограмма, что делает его отличным от остальных маршрутов.

На остановках также есть стенды с информацией об интервалах движения и картой маршрута. Это помогает пассажирам в том числе узнать о достопримечательностях, которые они увидят, пользуясь Московским трамвайным диаметром. Также там указаны станции метро и МЦД, на которые можно пересесть. На остановках есть и цифровые табло с временем прибытия трамвая, это относится и к Т1.

В самих вагонах есть плакаты с правилами проезда. Над текстом для наглядности есть картинки в знакомом стиле транспорта Москвы. Также маршрутные указатели присутствуют и на стеклах трамваев.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, Московский трамвайный диаметр за 2 месяца работы обрел большую популярность. Им воспользовались уже свыше 3,8 миллиона человек. К открытию Т1 было сделано свыше 2,7 тысячи новых указателей. Маршрут длинной 27 километров охватывает разные городские достопримечательности. Трамваи ходят каждые 6 минут.

Кроме того, добавил заммэра, там курсируют первые в стране автономные трамваи, которые накапливают энергию и проезжают новую линию по проспекту Академика Сахарова без подключения к контактной сети.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что второй трамвайный диаметр T2 планируется запустить в Москве в ближайшее время. Он протянется от станции Новогиреево МЦД до станции метро "Чертановская" и станет новой самой длинной линией в мире.

Кроме того, в 2026 году на маршрутах Краснопресненской сети начнут курсировать 15 беспилотных трамваев, а к 2030 году такими технологиями будут оснащены две трети парка столичных трамваев.

транспортгород

