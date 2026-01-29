Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 16:12

Город

Более 3,4 тыс новых указателей установят в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве в 2026 году установят 1 тысячу городских и 2,4 тысячи домовых указателей. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

"Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к объектам транспорта, больницам и поликлиникам, театрам и кинотеатрам, социальным учреждениям", – отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Все столичные указатели делают согласно разработанному стандарту. Белые буквы хорошо видны на синем фоне. Кроме того, такие таблички органично смотрятся в городе.

Также в этом году в Москве продолжат развивать проект историко-патриотической навигации. На указателях размещают QR-коды, которые легко считываются при помощи камеры смартфона. Таким образом, жители и гости столицы могут узнать много нового о знаменитых жителях Москвы, памятниках, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, освоению космоса, искусству и науке, покорению Арктики.

Отмечается, что в 2025 году в Москве установили 451 городской указатель и около 1,3 тысячи информационных полей с QR-кодами. А всего с 2014 года на столичных улицах появилось более 124 тысяч указателей.

Ранее инновационная цифровая навигация впервые появилась на станции "Академическая" Московского метрополитена. Она сообщает пассажирам дополнительную информацию и при помощи анимации выводит точки притяжения на соседней станции.

Всего до 2030 года цифровой будет свыше 30% навигации в метро. Акцент планируется сделать на Большой кольцевой линии (БКЛ).

Читайте также


город

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика