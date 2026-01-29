Более 3,4 тыс новых указателей установят в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве в 2026 году установят 1 тысячу городских и 2,4 тысячи домовых указателей. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

"Указатели помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к объектам транспорта, больницам и поликлиникам, театрам и кинотеатрам, социальным учреждениям", – отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Все столичные указатели делают согласно разработанному стандарту. Белые буквы хорошо видны на синем фоне. Кроме того, такие таблички органично смотрятся в городе.

Также в этом году в Москве продолжат развивать проект историко-патриотической навигации. На указателях размещают QR-коды, которые легко считываются при помощи камеры смартфона. Таким образом, жители и гости столицы могут узнать много нового о знаменитых жителях Москвы, памятниках, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, освоению космоса, искусству и науке, покорению Арктики.

Отмечается, что в 2025 году в Москве установили 451 городской указатель и около 1,3 тысячи информационных полей с QR-кодами. А всего с 2014 года на столичных улицах появилось более 124 тысяч указателей.

Ранее инновационная цифровая навигация впервые появилась на станции "Академическая" Московского метрополитена. Она сообщает пассажирам дополнительную информацию и при помощи анимации выводит точки притяжения на соседней станции.

Всего до 2030 года цифровой будет свыше 30% навигации в метро. Акцент планируется сделать на Большой кольцевой линии (БКЛ).

