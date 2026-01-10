Форма поиска по сайту

10 января, 17:58

Транспорт

Цифровая навигация впервые появилась на станции метро "Академическая"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Современная цифровая навигация впервые появилась на станции "Академическая" Московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Восемь инновационных указателей установили в подземном переходе между станциями "Академическая" Троицкой и Калужско-Рижской линий, у новых выходов с "Академической" и частично на платформе станции "Академическая" Калужско-Рижской линии.

Цифровая навигация способна сообщить пассажирам дополнительную информацию и при помощи анимации выводить точки притяжения на соседней станции.

"В рамках программы мы сформируем цифровые транспортные узлы. Пересадка между станциями метро "Академическая" Троицкой и Калужско-Рижской линий – первый этап создания полностью цифровых транспортных объектов", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего до 2030 года цифровой будет свыше 30% навигации в метро. Акцент планируется сделать на Большой кольцевой линии.

Ранее три подземных пешеходных перехода появились у станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро. Их построили через Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу. Теперь горожане могут пройти напрямую до станции Лианозово МЦД-1, а по тоннелю через Лианозовский проезд спуститься на станцию метро "Лианозово".

Москвичам рассказали о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

транспортметрогород

