Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 16:07

Транспорт

Новые выходы появятся у станции "Кожуховская" столичного метро

Фото: ТАСС/Николай Галкин

В Москве утвержден проект планировки территории (ППТ) для строительства второго вестибюля станции метро "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что новый вестибюль разгрузит действующий выход, а также улучшит транспортную доступность для жителей районов Печатники и Южнопортовый.

"Он (вестибюль. – Прим. ред.) будет построен вдоль Южнопортовой улицы у пересечения с 6-й Кожуховской, с выходами на обе стороны улицы – к жилым и общественным зданиям, а также к остановкам наземного транспорта. <...> В зоне влияния станции проживают около 86 тысяч человек, еще 78 тысяч работают", – указал Ефимов.

Уточняется, что проектом предусмотрено строительство 4 выходов со станции. Для максимального комфорта пассажиров вестибюль оснастят эскалаторами.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что проектом предусматривается строительство внеуличного пешеходного перехода под улицей Южнопортовой, примыкающего к действующему вестибюлю.

"Это обеспечит удобный и безопасный подход к станции для жителей перспективной застройки", – заключил Овчинский.

Ранее около станции "Корниловская" Троицкой линии столичного метро построили комфортный надземный пешеходный переход. Здесь находятся агрокластер и крупные торговые комплексы. Сама станция расположена вдоль оживленного Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова.

Новый переход совместили с уже существующим, также с каждой стороны установили лифты.

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика