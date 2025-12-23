Новые выходы появятся у станции "Кожуховская" столичного метро

Фото: ТАСС/Николай Галкин

В Москве утвержден проект планировки территории (ППТ) для строительства второго вестибюля станции метро "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что новый вестибюль разгрузит действующий выход, а также улучшит транспортную доступность для жителей районов Печатники и Южнопортовый.

"Он (вестибюль. – Прим. ред.) будет построен вдоль Южнопортовой улицы у пересечения с 6-й Кожуховской, с выходами на обе стороны улицы – к жилым и общественным зданиям, а также к остановкам наземного транспорта. <...> В зоне влияния станции проживают около 86 тысяч человек, еще 78 тысяч работают", – указал Ефимов.

Уточняется, что проектом предусмотрено строительство 4 выходов со станции. Для максимального комфорта пассажиров вестибюль оснастят эскалаторами.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что проектом предусматривается строительство внеуличного пешеходного перехода под улицей Южнопортовой, примыкающего к действующему вестибюлю.

"Это обеспечит удобный и безопасный подход к станции для жителей перспективной застройки", – заключил Овчинский.

Ранее около станции "Корниловская" Троицкой линии столичного метро построили комфортный надземный пешеходный переход. Здесь находятся агрокластер и крупные торговые комплексы. Сама станция расположена вдоль оживленного Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова.

Новый переход совместили с уже существующим, также с каждой стороны установили лифты.