15 декабря, 10:51

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На севере Москвы с начала года реализовали 34 локальных проекта дорожных улучшений, нацеленных на повышение комфорта и безопасности участников дорожного движения. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Специалисты в 2025 году установили 4 новых светофора, включая те, что появились в Ховрине на Фестивальной улице. Поблизости находятся школа № 1590, библиотека № 27, Центр московского долголетия и другие общественные места.

Также на севере столицы разместили два островка безопасности, включая появившийся на улице Зои Воскресенской, у дома 19 по Беговой улице. Рядом расположены корпуса школы № 1550, рестораны и магазины.

Кроме того, специалисты снизили скоростной режим в районе Бескудниковском: на Селигерской улице, вдоль парка имени Святослава Федорова. Теперь максимально разрешенная скорость на участке улицы составляет 40 километров в час вместо 60.

"В Хорошёвском районе на внешней стороне ТТК от Хорошёвского до Звенигородского шоссе теперь четыре полосы для движения прямо за счет переразметки. Благодаря этому пропускная способность участка выросла на 15%, особенно это заметно в часы пик", – добавил Собянин.

При этом "вафельная" разметка теперь размещена на перекрестке Левобережной и Беломорской улиц, из-за чего движение на этом участке стало на 15–20% быстрее. Одностороннее движение ввели на двух столичных улицах, включая Проектируемый проезд № 6137.

"Для того чтобы городской наземный транспорт мог свободнее передвигаться, в том числе в часы пик, на двух участках появились выделенные полосы", – отметил мэр Москвы.

Одна из таких полос появились в Коптеве – в боковых проездах Большой Академической улицы возле перекрестка с Михалковской улицей. Это увеличило скорость автобусных маршрутов № 114, 204, 282, 323, 457, 591 и е24 .

По просьбам жителей в этом же районе, у дома 15, корпус 1, на Большой Академической улице, появился новый пешеходный переход. Теперь граждане могут спокойно пройти до корпуса школы № 1576, парка "Вишневый сад" и остановок "Большая Академическая улица, 15".

Ранее Собянин рассказывал, что в центре столицы с начала года реализовали 57 локальных проектов улучшения дорожного движения. В их числе 21 новый пешеходный переход, 6 разворотов, 2 островка безопасности, 6 дополнительных полос на дорогах, 2 выделенные полосы и многое другое.

мэр Москвытранспортгород

