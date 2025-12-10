Собянин: в ЦАО завершено 57 комплексных проектов улучшения дорожного движения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы с начала года реализовали 57 локальных проектов улучшения дорожного движения. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"На главной магистрали центра – Садовом кольце – появилось 6 новых разворотов. Каждый разворот – это отдельный ряд длиной не меньше 150 метров, благодаря которому ждущие своей очереди машины не мешают проезду остальных. Развороты сделали без расширения дороги – переразметили проезжую часть и добавили специальные секции на светофорах", – отметил мэр Москвы.

Также водители могут сэкономить от 3 до 7 минут благодаря новому развороту у дома № 4с1 на Зубовском бульваре. Путь сократился на 1,4 километра, а автомобилисты получили удобную возможность заезжать на улицу Пречистенку со Смоленского бульвара.

Еще два новых разворота появились у Дубининской улицы – на внутреннюю сторону Садового кольца, а также перед Татарской улицей на внешнюю сторону кольца. Перепробег сокращен на 1,8–2 километра, а водители экономят в пути 8–10 минут.

На обе стороны Садового кольца можно попасть в районе проспекта Академика Сахарова – с внешней стороны появилась возможность выезда на Большую Спасскую улицу, 1-й Коптельский переулок и проспект Мира, а с внутренней – на Мясницкую улицу.

"В результате свободнее стали Орликов переулок и улица Сретенка. Путь сократился до 1,6 километра, а время в дороге – на 4–5 минут", – сказал градоначальник.

Разворот создали между улицами Казакова и Старой Басманной, что разгрузило внешнюю сторону Садового кольца и выезд с Серебрянической набережной. Водители экономят 5–15 минут времени и 2 километра пути.

Кроме того, на ряде улиц специалисты изменили направление движения. Теперь на дублере Садово-Каретной улицы возле Краснопролетарской улицы с крайнего правого ряда можно не только повернуть направо, но и проехать прямо. Это позволило сократить число дорожных конфликтов и увеличить пропускную способность перекрестка.

Также по просьбам водителей добавлен поворот направо сразу с двух полос – с Тверского бульвара на Малую Никитскую улицу. Теперь автомобилисты экономят в пути до 32% времени.

Для улучшения безопасности движения на круговом перекрестке Ходынской улицы, Пресненского Вала и Большого Тишинского переулка введена "турбированная разметка", что увеличило скорость проезда на 10%. Кроме того, количество ДТП снизилось на 15%.

Специальная "вафельная" разметка нанесена на трех сложных перекрестках, где отмечается интенсивное движение, включая районы Замоскворечье, Тверской и Пресненский. Речь идет о перекрестках Дубининской улицы и Павелецкой площади, улиц Пресненский Вал и Малой Грузинской, Долгоруковской улицы и Оружейного переулка.

Для улучшения движения общественного городского транспорта специалисты создали несколько новых выделенных полос. Одна из них прошла от дома № 53с1 по улице Большая Полянка до перекрестка с Житной улицей, из-за чего скорость маршрутов № 538 и м9 выросла в 2 раза.

Еще одна выделенная полоса организована на Краснопрудной улице от Комсомольской площади до домов № 22 и 24 в обе стороны. В результате автобусы № 40, 604, с633 и м60 проезжают этот отрезок за 4 минуты вместо 8.

По просьбам жителей Таганского района у дома № 4с1 на Народной улице возвели пешеходный переход, позволяющий безопасно добраться до почтового отделения № 115172, магазинов и кафе, а также метро "Таганская". В этом же районе, в Проектируемом проезде № 1943, появились 2 островка безопасности. Второй переход появился в Пресненском районе Москвы, на 2-й Черногрязской улице у дома № 6к2.

"Вблизи социальных объектов на 11 участках изменили скоростной режим для автомобилей – с 60 до 30 километров в час", – добавил Собянин.

Такой режим ввели в 1-м и 2-м Новых переулках Красносельского района, так как рядом находится школа № 345 и местная управа, а также в Большом Предтеченском переулке Пресненского района – рядом расположены корпуса школы № 1241 и корпус № 3 Московского промышленно-экономического колледжа.

Ранее стало известно, что с 13 декабря в Москве появится еще 9 новых выделенных полос. По участкам общей протяженностью почти 5,5 километра частично проходит 48 городских маршрутов, по которым пассажиры совершают более 245 тысяч поездок в рабочие дни. Благодаря выделенным полосам время в пути для пассажиров автобусов и электробусов сокращается в 2–4 раза.

